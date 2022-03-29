"ЗСУ - єдина гарантія нашого виживання" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу за підсумками дня 29 березня, у який делегації України та рф провели перемовини в Стамбулі.
"ЗСУ і всі, хто долучився до оборони - це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання, гарантія, яка реально працює. можна називати позитивними сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику, але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. звісно ми бачимо всі ризики, звісно ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення", - заявив Зеленський.
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