Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 34 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.



Президент відзначив, що сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними.



"Сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів. Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди. Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату", - заявив Зеленський.