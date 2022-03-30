Заяви росії про зниження активності навколо Києва і повідомлення про виведення деяких російських підрозділів з цих районів можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні. Про це повідомила розвідка Великобританії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ.

Дуже ймовірно, що росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході.

Раніше в Генштабі назвали ймовірну мету "відведення" російських військ. Керівництво ЗСУ припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.