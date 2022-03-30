Samsung прибрала букву "Z" з назви своїх смартфонів [ Редагувати ]
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З назви складних смартфонів компанії Samsung прибрана буква "Z". Зміни торкнулися ринків трьох європейських країн.
Про це повідомляє ITC.UA.
На території країн Балтії змінилися назви флагманських смартфонів компанії Samsung. Телефони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 тепер продаються без літери "Z" в назві. Компанія не виступила з публічною заявою, проте зміни з'явилися в онлайн-магазинах Samsung.
Samsung Galaxy Z Flip 3
При цьому на території США та інших країн Європи смартфони продаються під старим найменуванням.
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