Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА, за останніми даними, загинули 15 людей. Про це сьогодні, 30 березня, повідомила пресслужба ДСНС області.
"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано тіла загиблих 14 людей, 1 людина померла у реанімаційному відділенні лікарні", - поінформували надзвичайники.
До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки. Також працює 2 крани, 2 погружчики, екскаватор, 2 самосвали.
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