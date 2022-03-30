Німеччина найближчим часом поставить Україні озброєння на 300 млн євро. Це будуть гранатомети, безпілотники, міномети, кулемети, броньовані позашляховики - загалом майже 200 видів продукції військового призначення, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

У виданні зазначають, що це не озброєння та техніка зі складів бундесверу, а товари, які промисловість може поставити одразу або без попереднього повідомлення.

Міноборони запросило такий список після того, як уряд пообіцяв додаткову військову допомогу на запит України. Бундесвер сам уже поставив протитанкові та зенітні ракети, зокрема зі старих запасів Північного В'єтнаму.

Список військових товарів для ЗСУ містить близько 200 позицій. До цього входять 2650 базук типу "Матадор" вартістю близько 13 млн євро та 18 розвідувальних безпілотників, які можуть бути доставлені негайно.

До списку також входять міномети, кулемети, 3000 комплектів приладів нічного бачення, тисячі захисних жилетів і касок. Крім того: 8 радіолокаційних приладів наземного спостереження та інші системи повітряного спостереження, незахищені та захищені транспортні засоби від автобусів до броньованих позашляховиків.

Нагадаємо, що раніше з Німеччини надійшла перша велика партія РПГ Matador.