В Украину из Германии прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство ФРГ. Об этом сообщает Bild.

Речь идет о легком ручном противотанковом гранатомете Matador для ближнего боя, который, по заверению немецкого производителя, способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении россии.

26 марта в Украину поступило 2 650 единиц. Общий объем поставок - 5 100 штук. Остальные 2450 будут поступать в Украину небольшими партиями - до конца мая. Стоимость всей партии - 25 млн евро.

RGW90 HH "Matador" - 90-миллиметровый одноразовый ручной противотанковый гранатомет. Предназначен для уничтожения укрепленных огневых точек противника. Способен поражать цели на дальностях до 500 метров. Его масса 8,9 кг, длина - 1 метр.