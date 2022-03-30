Невибіркові атаки росії по Україні можуть прирівняти до військових злочинів - ООН [ Редагувати ]
Невибіркові атаки росії по українській території заборонені міжнародним гуманітарним правом. Їх можуть прирівняти до військових злочинів.
Як заявила на засіданні Ради ООН в Женеві Верховний комісар організації з прав людини Мішель Бачелет, зараз розслідуються 24 випадки застосування росією касетних боєприпасів. За її словами, в українських містах від обстрілів і ракетних ударів постраждали лікарні, Системи водопостачання та адміністративні будівлі.
"Масове руйнування цивільних об'єктів і велика кількість жертв серед цивільного населення переконливо свідчать про те, що фундаментальні принципи розрізнення, пропорційності і обережності не дотримувалися в достатній мірі", - сказала вона.
Бачелет додав, що український народ переживає "справжній кошмар", викликаний російськими бомбардуваннями. Верховний комісар закликала Москву негайно припинити бойові дії і вивести свої війська з території України.
"Я закликаю рф прислухатися до чітких і рішучих закликів Генеральної Асамблеї і цієї Ради і негайно вжити заходів для виведення своїх військ з території України", - сказала вона.
по темі
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отреагировал на инициативы по введению миротворцев для прекращения войны рф против Украины
Офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі поділився даними щодо російських сил на території Донецької та Луганської областей
Росія оголосила гуманітарний коридор для кораблів, які ще з початку повномасштабного вторгнення заблоковані в портах України
Протягом доби в Україні вдалося евакуювати 1665 людей
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську