У путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським [ Редагувати ]
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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив відмову володимира путіна від негайної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським необхідність пропрацювати домовленості.
"Ми й раніше казали, що зустрічі на найвищому рівні повинна передувати фіналізація роботи щодо тексту угоди, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні", – заявив Пєсков.
Часові рамки потенційної зустрічі двого президентів прес-секретар путіна назвати відмовився. Він також не підтвердив проведення нового раунду перемовин із Україною 1 квітня.
"Якщо це станеться, ми вас проінформуємо", – додав Пєсков.
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