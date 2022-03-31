Британія ввела санкції проти російських пропагандистів і ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Великобританія ввела санкції проти 14 російських пропагандистів і державних ЗМІ, які поширюють брехню і обман про незаконне вторгнення путіна в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії.
У їх число входить Сергій Брильов, відомий телеведучий російського державного змі "Росія" і пропагандист путіна. Раніше проживав у Великобританії, Брілев більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів або продовжувати ділові відносини.
Уряд також вводить прямі санкції проти державних медіа-організацій, спрямовані проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новини", яка володіє RT, колишньої Russia Today, і" Росія сьогодні", яка контролює інформаційне агентство Sputnik.
Серед інших пропагандистів, проти яких були введені санкції:
- Олександр Жаров, генеральний директор "Газпром-медіа" і колишній керівник Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор);
- Олексій Ніколов, Керуючий директор RT і співзасновник Асоціації розвитку міжнародної журналістики;
- Антон Анісімов головний редактор Sputnik;
- Володимир Ілліч Максименко, директор Фонду стратегічної культури;
- Андрій Григорович Арешев, директор Фонду стратегічної культури;
- Ірина Сергіївна Бубнова, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Антон Беспалов, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Сергій Саєнко, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Наталія Скороходова, відповідає за відділ кадрів та фінанси у Фонді стратегічної культури;
- Світлана Замлєлова, головний редактор, журнал "Камертон".
по темі
У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до данців і до всієї демократичної спільноти світу
Великобритания участвует в переговорах Москвы и Киева, консультируя украинскую сторону
Microsoft объявила о приостановке предоставления услуг и продаж продуктов в России
Российские врачи сообщили о нехватке более чем 80 видов лекарств в аптеках, в том числе инсулина, а также препаратов для желудка и щитовидной железы
Компания Bosch остановила поставки запчастей для грузовиков в Россию после сообщений, что ее продукция могла использоваться военными