Ціна газу в Європі в ході торгів на Лондонській біржі ICE піднімалася вище 1450 доларів за тисячу кубометрів.

Причина різкого зростання котирувань - заяву володимира путіна про підписаний ним Указ про переведення оплати за блакитне паливо "недружнім" країнам в рублі.

Про це повідомляє Лондонська біржа ICE.

Ціна травневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах в моменті доходила до 1 453 доларів за тисячу кубічних метрів, або 127,37 євро за МВт ч.це значення стало ціновим денним максимумом.

До заяви путіна травневі ф'ючерси на хабі TTF торгувалися біля шкоди 1390 доларів за тисячу кубометрів.