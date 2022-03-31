"Російські війска накопичують потенціал для ударів": Зеленський записав нове відеозвернення [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленский записав нове відеозвернення, в якому заявив, що "ми витримали в рази більше, ніж думав ворог".
Вони говорили - три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу країну. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі.
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