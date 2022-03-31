"Ми нікому не віримо і будемо боротися за кожен метр нашої землі": Зеленський записав нове відеозвернення

Президент України Володимир Зеленский записав нове відеозвернення, в якому заявив, що "ми (Україна) нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції". І пообіцяв продовжити боротися за кожний метр української землі