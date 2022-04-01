У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

ТАРС з повідомленням на МНС РФ повідомляє, що пожежа охопила резервуари з паливом на нафтобазі. Пожежі надали підвищений ранг складності.

Рятувальники вживають заходів, щоб не допустити поширення вогню на сусідні резервуари. Причина пожежі встановлюється. Про зв'язок цього з воєнними діями не повідомляється.

Нагадаємо, раніше у Бєлгородській області вибухнув склад із боєприпасами.