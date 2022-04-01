Пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ, "які зайшли на територію Росії на низькій висоті". Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє ТАСС.

За його інформацією, жертв немає, а населенню нічого не загрожує. Нафтобаза належить "Роснефтіи", весь персонал евакуйовано. Джерело повідомляють, що вже вісім резервуарів з паливом охоплено вогнем.

Нагадаємо, цього тижня на території селища Жовтневої Бєлгородської області сталася серія вибухів. Населений пункт знаходиться за 20 км від кордону з Україною. Причиною вибухів стала пожежа на складі боєприпасів.