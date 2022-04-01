Росіяни стверджують, що нафтобазу в Бєлгороді розбомбили гелікоптери ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ, "які зайшли на територію Росії на низькій висоті". Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє ТАСС.
За його інформацією, жертв немає, а населенню нічого не загрожує. Нафтобаза належить "Роснефтіи", весь персонал евакуйовано. Джерело повідомляють, що вже вісім резервуарів з паливом охоплено вогнем.
Нагадаємо, цього тижня на території селища Жовтневої Бєлгородської області сталася серія вибухів. Населений пункт знаходиться за 20 км від кордону з Україною. Причиною вибухів стала пожежа на складі боєприпасів.
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У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. Причина пожежі встановлюється. Про зв'язок цього з воєнними діями не повідомляється.
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