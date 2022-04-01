Ситуація на фронті свідчить, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, "відкусити" Маріуполь і Донбас, а також відрізати Україну від Азовського моря. Війна затягується, і буде тривалою. Про це пише у Facebook головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

31 березня - стратегічна поразка Путіна, переломний момент на 36-й день війни. Так, попереду ще дуже багато болю, крові, жертв, відданості, поту та сліз, і попереду треба зробити набагато більше роботи, ніж ми зробили зараз. Війна буде жорстокою та тривалою. Бої на київському напрямку будуть продовжуватись. Але ворога відкинуто з Житомирськоі траси, і значить - загрозу оточення столиці усунуто силою української зброї.

Судячи з підривів мостів, противник відкочується на північ. Це означає, що почнуть тікати і війська російського угруповання східніше Києва, пише Бутусов.

Вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою центральній Україні, і сковував основні українські сили. Але ворог за 36 днів поніс великі втрати від ударів по комунікаціям, від прицільного артилерійського вогню, від ударів піхоти та бронетехніки. І тому втратив можливість утримувати великий плацдарм для наступу та оточення столиці України.

Усунення загрози оточення столиці України розв’язує руки українському командуванню, і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках. Тепер Києву загрожують передусім обстріли.

Країни НАТО ухвалили рішення про постачання Україні важкого озброєння - сучасних високоточних артилерійських установок, систем протиповітряної оборони та протикорабельних ракет.

НАТО почне постачати важку зброю Україні. Передусім - далекобійну артилерію. Тобто 155 мм самохідні гаубиці AS-90 - новітні автоматизовані системи, які здатні миттєво готувати дані для стрільби, та знищувати будь-які цілі на полі бою з мінімальною витратою снарядів, серед боєкомплекту яких - кореговані снаряди, що можуть ефективно застосовуватись для ближньої підтримки своїх військ. У комплекті з Байрактаром це просто вбивча зброя, яка на порядок посилює наші ударні спроможності. Нічого подібного у ЗС РФ нема.

Але загальна обстановка показує, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, захопити Маріуполь та Донбас. Війна затягується, і буде тривалою.

На Донбасі ворог зберігає велику технічну перевагу і продовжує вести потужні обстріли наших позицій з усіх видів зброї. Росія має величезні накопичені арсенали техніки та боєприпасів, велику кількість балістичних та крилатих ракет.