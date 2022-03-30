У боях за Маріуполь знищено 3 ворожих танки та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ. Про це повідомив полк "Азов".

Водночас штаб Операції об'єднаних сил звітує, що на донецькому і луганському напрямках українські військові 30 березня знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету противника.

Загалом 30 березня захисники України відбили на Донбасі 5 атак ворога.

Нагадаємо, що частину підрозділів, які росія відводить з Київщини та Чернігівщини, перекидають на харківський і донецький напрямки, аби спробувати захопити весь Донбас.