У Маріуполі полк "Азов" знищив бійців спецназу ГРУ РФ [ Редагувати ]
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У боях за Маріуполь знищено 3 ворожих танки та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ. Про це повідомив полк "Азов".
Водночас штаб Операції об'єднаних сил звітує, що на донецькому і луганському напрямках українські військові 30 березня знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету противника.
Загалом 30 березня захисники України відбили на Донбасі 5 атак ворога.
Нагадаємо, що частину підрозділів, які росія відводить з Київщини та Чернігівщини, перекидають на харківський і донецький напрямки, аби спробувати захопити весь Донбас.
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