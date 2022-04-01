Розпочався новий етап переговорів України і росії [ Редагувати ]
Переговори України та росії продовжилися в онлайн-форматі. Про це журналістам повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, сторони про це заявили офіційно.
Переговори продовжилися в онлайн-форматі з підключенням робочих підгруп.
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