Джонсон хоче надати Україні протикорабельні ракети Harpoons - Times [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував надати Україні протикорабельні ракети, повідомили джерела The Times. За інформацією газети, Київ звернувся до Лондона із таким проханням для захисту чорноморського узбережжя.
Українці просили надати їм допомогу з летальним озброєнням для району Чорного моря. У нас є список того, що їм потрібне. Ми намагаємося по можливості надати це.
За інформацією джерел The Times, йдеться про ракети Harpoons. Крім того, Лондон має намір направити Києву так звані баражуючі боєприпаси на кшталт дронів-камікадзе Switchblade. Питання про постачання ракет Brimstone для встановлення на українських кораблях не стоїть на порядку денному, хоча раніше такий варіант розглядався.
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