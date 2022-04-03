В Одесі атаковані об'єкти критичної інфраструктури, у місті пожежі (відео) [ Редагувати ]
В Одесі російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
В деяких районах міста видно задимлення, всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними жертв немає.
Нагадуємо про недопустимість публікацій результатів ураження, розголошення даних геолокації та розповсюдження паніки.
Британська розвідка попереджає, що окупанти, як і раніше, можуть висадити морський десант, але операція буде пов'язана з великим ризиком через підготовку українських військових.
Також міни у Чорному морі становлять серйозну небезпеку для морської діяльності.
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