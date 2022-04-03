В Ізюмі на Харківщині через російські обстріли знищено близько 80% житлової забудови. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін.

Місто під контролем окупантів, без електрики, тепла чи водопостачання. Востаннє гуманітарну допомогу туди змогли завести 14 березня.

Нині в Ізюмі та селах у передмісті заблоковано і потребують негайної гуманітарної допомоги від 15 до 20 тисяч людей.