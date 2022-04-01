Окупанти встановили контроль над Ізюмом [ Редагувати ]
російські загарбники 1 квітня встановили контроль над містом Ізюм Харківської області. До повної блокади окупантами призвели дії місцевих зрадників.
Про це повідив начальник відділу міської ради Ізюма Максим Стрельник.
За його словами, 26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів на південну частину міста. Зокреам, це призвело до повної блокади шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і неможливості евакуювати мешканців населеного пункту.
Також ворог скористався цією ситуацією і почав захоплювати Ізюм. Враховуючи таку загрозу, ЗСУ здійснювали військові заходи з деблокування міста.
"На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників все ж призвели до встановлення 1 квітня тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - написав Стрельник.
Окрім того, він наголосив що битва за місто ще не завершена, і українська армія невдовзі обов'язково визволить місто від окупантів.
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