Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у неділю, 3 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту.

Про це очільник Миколаєва повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані", - написав він й закликав містян не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.