росія завдала ракетних ударів по Миколаєву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у неділю, 3 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту.
Про це очільник Миколаєва повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані", - написав він й закликав містян не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.
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