За день гумкоридорами евакуювали майже 2700 людей [ Редагувати ]
У неділю, 3 квітня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 2 694 людини, з них майже 1,5 тисячі осіб – з Луганщини. Про це повідомляє голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей. Попри домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя у неділю доїхали 469 маріупольців.
Зараз пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців.
Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, які від суботи дня утримувалися російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська.
Також сьогодні до міста Мангуш доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, яким рф погодила можливість заїзду в місто Маріуполь ще 1 квітня. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя.
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