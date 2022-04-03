У неділю, 3 квітня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 2 694 людини, з них майже 1,5 тисячі осіб – з Луганщини. Про це повідомляє голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей. Попри домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя у неділю доїхали 469 маріупольців.

Зараз пройшли останній блокпост окупаційних військ у місті Василівка 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців.

Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, які від суботи дня утримувалися російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська.