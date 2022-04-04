В окупованому Херсоні закінчуються запаси їжі, ліків і палива [ Редагувати ]
У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива. Про це повідомляє Херсонська міськрада.
Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу.
Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто.
За даними міської влади, російські окупанти вламуються до помешкань і викрадають громадських діячів, священиків і навіть директора міського театру.
Усі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.
Міська влада переконує, що всі 300 тисяч херсонців, які представляють 100 національностей, єдині в заклику "Херсон - це Україна!" і закликають російських окупантів піти з української землі.
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