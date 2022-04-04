У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива. Про це повідомляє Херсонська міськрада.

Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випікання хліба, проблеми з ліками та паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу.

Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто.