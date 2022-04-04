Житомирщину звільнили від російських окупантів [ Редагувати ]
На Житомирщині російських окупантів відкинули, і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає. Про це заявив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й «власний» слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась.
Керівник Житомирщини наголосив, що російсько-українська війна триває. Рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування).
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