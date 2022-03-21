Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов" - ОВА [ Редактировать ]
Российские оккупанты впервые использовали "Грады" на территории Житомирской области. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его данным, в селе Селец погибли трое военных и один гражданский.
РСЗО "Град" - советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
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