"Цей хлопець варвар": Байден закликав судити путіна за воєнні злочини і пообіцяв нові санкції (відео) [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом росії володимиром путіним за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це американський лідер заявив в ефірі телеканалу CNN.
Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він - військовий злочинець.
Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин.
Цей хлопець - варвар. Те, що відбувається у Бучі, обурює. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу вводити санкції.
Президент США також додав, що США продовжать постачати Україну зброєю. І заявив, що прокурори збирають свідоцтва звірств росіян на Київщині для реального судового процесу щодо військових злочинів. Водночас Байден відмовився назвати те, що сталося, геноцидом, зазначає Associated Press.
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