Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом росії володимиром путіним за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це американський лідер заявив в ефірі телеканалу CNN.

Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він - військовий злочинець.

Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин.

Цей хлопець - варвар. Те, що відбувається у Бучі, обурює. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу вводити санкції.