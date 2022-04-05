Станом на сьогодні відомо про як мінімум 300 вбитих та закатованих у Бучі. У Бородянці кількість жертв може бути ще більшою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному нічному відеозверненні.

Глава держави пообіцяв, що всі винні у злочинах проти мирного населення України будуть притягнуті до відповідальності.

Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни...

Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну та масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують і вбивають мирних людей...

Станом на сьогодні відомо про як мінімум 300 убитих та замучених у Бучі. У Бородянці кількість жертв може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених виявилося, що окупанти робили жахливі речі. Гірше, ніж навіть робили нацисти 80 років тому...

Обговорив розслідування жахливих подій у Бучі з президентом Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляйєн, а також з канцелом Австрії Карлом Нехаммером (домовлялися про його візит до України)...

Всім Скабеєвим та вечірнім мудозвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам варто запам'ятати – ваш фінал буде за ґратами. У кращому випадку...

Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі, знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало, буде більше...

Якщо керівництво Росії не почне реально шукати миру, реально домовлятися про мир, то воно зажене свою державу в найгірший стан за останні 50 років, так звані "лихі дев'яності" будуть здаватися ситими та спокійними.