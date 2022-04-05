Під Конотопом знайшли щонайменше трьох закатованих українців [ Редагувати ]
У Конотопському районі Сумщині знайдено тіла щонайменше трьох закатованих людей. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
Продовжує район оговтуватися від навали орків. На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
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