У Бучі під Киевом, яку 1 квітня звільнили від окупантів, військові знайшли кілька братських могил, в яких поховано майже 280 людей. Про це повідомляє AFP із посиланням на мера міста Анатолія Федорука.

За словами очільника міста, трупи людей лежать на вулицях міста. Про це свідчать і фотографії кореспондентів, які супроводжують військових.

За словами комбата батальйону "Свобода" територіальної оборони Києва Петра Кузика, Буча постраждала менша за Ірпінь, однак "все сплюндровано, пограбовано".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що у багатьох розстріляних окупантами жертв зв'язані руки.

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені 🇷🇺 солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Старосту села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко знайшли мертвими. Окупанти взяли подружжя в полон 10 днів тому, - повідомив голова Макарівської громади Вадим Токар.