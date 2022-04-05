На Донеччині окупанти обстріляли хімзавод [ Редагувати ]
Російські загарбники під час обстрілів влучили у фенольний завод у Донецькій області. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
Зафіксовано 7 влучань у Фенольний завод під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3-збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди.
Небезпеки для довкілля не має, повідомляє штаб ООС.
по темі
Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей
Українські захисники очікують найближчими днями на важкі бої з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей
Найзапекліші бої зараз точаться від Ізюма до Харкова, війська рф намагаються прорватися на Донбас
Російські окупанти використали фосфорні снаряди для обстрілу Мар’їнки на захід від Донецька. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували рятувальники. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
В среду, 23 марта, оккупанты обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр"