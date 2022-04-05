Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським журналістам, де розповів про перебіг переговорів з росією про завершення війни та мирний договір.

Глава держави завив, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але "вочевидь різні держави готові надавати різні гарантії".

Навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, за два роки Росія може повернутися. Ми це розуміємо, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо

Зеленський відкидає російську вимогу про демілітаризацію та денацифікацію.

Ми їм сказали, що про демілітаризацію та денацифікацію забудьте, ми про це навіть говорити не будемо. Денацифікацію ми можемо самі вимагати від вас, а демілітаризація - ми не сприймаємо цю історію.

Президент України припустив, що його зустріч з президентом росії володимиром путіним для підписання угоди про припинення вогню взагалі не відбудеться.

Простіше сказати - давайте ні про що не говоритимемо. Найскладніше - говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретно війна Росії проти України... Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за все. І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися, знайти вихід і водночас не втратити свою територію. Але можливо, її (зустрічі з путіним - ред.) не буде.

Глава держави розповів, про те, що що буде нашою перемогою: не втратити суверенітет, не втратити сотні тисяч людей, відстрочка питання повернення Криму, Донбас - наша територія, повернення росії на позиції станом на 23 лютого.