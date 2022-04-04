Зеленський створив офіційну делегацію для переговорів з росією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський створив офіційну делегацію для переговорів з росією щодо підготовки та узгодження проєкту угоди про гарантії безпеки України. Відповідний указ опублікований на сайті глав держави.
Главою делегації призначено голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.
Члени делегації:
- міністр юстиції Денис Малюська;
- радник голови ОП Михайло Подоляк;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.
Також за згодою членами делегації призначені народні депутати Андрій Костін, Дмитро Лубінець та Рустем Умєров.
Експерти делегації:
- юрист-міжнародник Олександр Малиновський;
- посол України Олександр Чалий.
Главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів відверту розмову з американським телеканалом CBS про страшні воєнні злочини окупантів
Встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом россии владимиром путиным по завершению войны россии против Украины возможна, но только при определенном условии
В понеділок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який створює поняття відновлювальних робіт
Украина не может согласиться на потерю суверенитета и территориальной целостности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN