Перша українська делегація на пеерговорах з РФ

Президент України Володимир Зеленський створив офіційну делегацію для переговорів з росією щодо підготовки та узгодження проєкту угоди про гарантії безпеки України. Відповідний указ опублікований на сайті глав держави.

Главою делегації призначено голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Члени делегації:

міністр юстиції Денис Малюська;

радник голови ОП Михайло Подоляк;

міністр оборони Олексій Резніков;

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Також за згодою членами делегації призначені народні депутати Андрій Костін, Дмитро Лубінець та Рустем Умєров.

Експерти делегації:

юрист-міжнародник Олександр Малиновський;

посол України Олександр Чалий.

Главі делегації дозволяється за погодженням з міністром закордонних справ вносити зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.