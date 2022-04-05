російська федерація визнала вбивство десятків чоловіків у цивільному одязі, які виходили з обложеного Маріуполя по гуманітарних коридорах. За версією Москви, це були нібито переодягнені українські військові.

Про це заявив начальник Центрального командного пункту Генштабу Збройних сил росії Михайло Мізінцев.

"За останні дві доби частина бойовиків чисельністю від 150 до 200 осіб, використовуючи гуманітарні коридори, переодягнувшись у цивільний одяг, дезертирувала з міста. І розрізненими групами по 10-15 осіб пересувалася в Запорізьку область по путівцях. За сьогоднішню ніч 93 з них ліквідовані, місцезнаходження інших встановлено. Питання їх знищення - це питання короткого часу", - зазначив він.

Відзначити, Мізинцев особисто керує облогою Маріуполя, до війни проти України він відповідав за російську операцію в Сирії.