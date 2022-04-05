Компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, пояснила блокування хештегов, пов'язаних з військовими злочинами російських військ, скоєними у Бучі та інших містах Київської області. Як повідомляє Reuters, представники компанії пояснили блокування роботою автоматичної системи.

Так, за словами спікера Meta Енді Стоуна, хештеги #Bucha та #Buchamassacre заблокувала система, яка сканує зображення на предмет насильства.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який користувачі публікували з цими хештегами. Коли нам стало відомо про проблему, ми швидко відреагували та розблокували хештеги", - заявив Стоун.

Facebook та Instagram дозволяють публікацію контенту, який містить сцени насильства, якщо він розміщується для інформування про можливі порушення прав людини, але видаляють зображення, якщо вони надто відверті або прославляють страждання. До деяких зображень також додаються спеціальні попередження, які користувачі повинні натиснути, щоб побачити фото або відео.