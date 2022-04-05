Закриття портів і вугільне ембарго: у ЄС розкрили склад нових санкцій проти росії [ Редагувати ]
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти росії. Про це повідомляє голова Єврокомісії.
За її словами, вони включають в себе закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще ряд обмежень.
росія веде жорстоку, нещадну війну, в тому числі і проти мирного населення України. Нам потрібно підтримувати максимальний тиск в цей критичний момент. Тому сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій.
За її словами, ЄС заборонить експорт до росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро. Крім того, російським судам заборонять входити до портів Євросоюзу.
Також, додала глава Єврокомісії, російським компаніям буде заборонено брати участь у держзакупівлях ЄС. Брюссель заборонить транзакції із чотирма банками росії, включаючи ВТБ. Крім того, запроваджується заборона на імпорт вугілля з росії на суму 4 млрд євро на рік.
Важливо чинити максимальний тиск на Путіна та російський уряд у цей критичний момент.
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