У Вугледарі окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарки [ Редагувати ]
У Вугледарі Донецької області російські окупанти накрили артилерією місце роздачі гуманітарної допомоги. Про це в Facebook повідомляє голови Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.
На даний момент відомо про двох загиблих.
Місце роздачі гуманітарної допомоги було обстріляно російськими фашистами з реактивної артилерії в Вугледарі. В даний час відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Документуємо всі злочини, вчинені російською федерацією на нашій землі.
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