Захід шукає альтернативних постачальників енергоресурсів: згадали про Іран та Венесуелу [ Редагувати ]
Підсанкційні, але все одно ліпші за Росію. Захід, який поступово відмовляється від російських енергоресурсів, шукає альтернативних постачальників.
Американці, наприклад, уже згадали про Іран і Венесуелу, які можуть, замість Росії, експортувати нафту.
Чи виведуть ці держави із-під санкцій і коли це теоретично може статися? Тетяна Логунова розкаже.
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