В Офісі президента відреагували на слова проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який у телефонній розмові з президентом рф нібито запропонував йому провести в Будапешті переговори з Володимиром Зеленським.

Радник глави Офісу президента, представник України на переговорах з рф Михайло Подоляк назвав заяву Орбана хайпом.

За його словами, сьогодні "багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів".

Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше - це медійний хайп.

Нагадаємо, нещодавно Орбан став прем’єром Угорщини вчетверте. Він відомий своєю проросійською позицією.