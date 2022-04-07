Віталій Кім назвав умову, за якої війна в Україні може швидко закінчитися [ Редагувати ]
Відомий український ведучий і журналіст Дмитро Гордон запитав главу Миколаївської ОГА Віталія Кима, скільки ще в Україні буде війна.
"Я не військовий аналітик, але я не бачу швидкого шляху вирішення проблеми, щоб війна закінчилася миттєво в найближчій перспективі, крім як зміна влади в росії", - відповів Кім в інтерв'ю Гордону.
Журналіст уточнив, чи затягнеться цей процес. На що глава Миколаївської ОГА відповів коротко: "Так".
Також Кім додав, що Україна обов'язково переможе рф, більш того, "ми вже перемогли".
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