Відомий український ведучий і журналіст Дмитро Гордон запитав главу Миколаївської ОГА Віталія Кима, скільки ще в Україні буде війна.

"Я не військовий аналітик, але я не бачу швидкого шляху вирішення проблеми, щоб війна закінчилася миттєво в найближчій перспективі, крім як зміна влади в росії", - відповів Кім в інтерв'ю Гордону.

Журналіст уточнив, чи затягнеться цей процес. На що глава Миколаївської ОГА відповів коротко: "Так".

Також Кім додав, що Україна обов'язково переможе рф, більш того, "ми вже перемогли".