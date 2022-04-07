Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу.

Про це сказав Зеленський під час звернення до парламенту Греції.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення Маріуполя", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.