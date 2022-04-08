Окупанти ґвалтують неповнолітніх дівчаток і навіть хлопчиків - Омбудсмен [ Редагувати ]
Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає меж. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про деякі випадки жорстокого зґвалтування дітей у передмістях Києва.
Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча.
Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча.
Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь.
Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! ‼️Рашистські окупанти мають понести найсуворішу відповідальність!
Омбудмен нагадала, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
І повідомила, що звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.
Нагадаємо, що начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про моторшні випадки сексуального насильства над жінками на Херсонщині.
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