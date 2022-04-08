У Херсонській області окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю [ Редагувати ]
На окупованих територіях загарбники зґвалтували вагітну дівчину та бабусю, а також із "Града" розстріляли човен, яким люди хотіли врятуватися.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він розповів, що в самому місті ситуація контрольована, "наші доблесні збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу. І ця новина хороша. Єдине, що було сьогодні (7 квітня – ред.) у межах Кривого Рогу – це падіння уламків ворожої ракети. Вибуху не було, одній людині не тяжко пошкодило ногу".
Проте "є й новини, від яких кров холоне у жилах".
"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів Вілкул.
А вранці 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району російські окупанти розстріляли евакуаційний човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області.
"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - наголосив Вілкул.
по темі
Про наслідки російських воєнних злочинів - сюжет Руслана Смєщука.
Ті - відступили, але продовжують з відстані - накривати вже й так розбиті населені пункти вогнем. Хоча це не піддається логіці. Просто безцільна агресія.
Міжнародна Петиція про створення Спеціального трибуналу для покарання винних в агресії проти України набрала понад мільйон підписів за добу.
Наскільки це ймовірно та як на черговий шантаж реагують у Вашингтоні - дивіться в нашому сюжеті.
Так було під час Другої Карабаської війни та січневих протестів у Казахстані, коли до країни ввели сили ОДКБ.