На окупованих територіях загарбники зґвалтували вагітну дівчину та бабусю, а також із "Града" розстріляли човен, яким люди хотіли врятуватися.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він розповів, що в самому місті ситуація контрольована, "наші доблесні збройні сили успішно б'ють ворога на далеких підступах до Кривого Рогу. І ця новина хороша. Єдине, що було сьогодні (7 квітня – ред.) у межах Кривого Рогу – це падіння уламків ворожої ракети. Вибуху не було, одній людині не тяжко пошкодило ногу".

Проте "є й новини, від яких кров холоне у жилах".

"Відновлюючи мирне життя у звільнених селах Херсонської області, якими ми зараз займаємось, ми дедалі більше стикаємося зі страшними історіями. Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на Інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення", - розповів Вілкул.

А вранці 7 квітня на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району російські окупанти розстріляли евакуаційний човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це – військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", - наголосив Вілкул.