Єрмак анонсував "ключовий момент" війни [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо ймовірної битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області. Про це повідомляється в Telegram-каналі Єрмака.
Глава президентської канцелярії назвав прийдешню битву за Донецьку та Луганську області "ключовим моментом війни". На його переконання, цей воєнний епізод змінить Україну, росію і Захід.
Для України – це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій. Для кремля ця битва – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини.
За його словами, Захід, як і Україна, не може собі дозволити програти. Тож перемога українських військ залежатиме "від швидкості прийняття рішень по зброї" Заходом.
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