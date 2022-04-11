Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо ймовірної битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області. Про це повідомляється в Telegram-каналі Єрмака.

Глава президентської канцелярії назвав прийдешню битву за Донецьку та Луганську області "ключовим моментом війни". На його переконання, цей воєнний епізод змінить Україну, росію і Захід.

Для України – це можливість позбавити росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій. Для кремля ця битва – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини.

За його словами, Захід, як і Україна, не може собі дозволити програти. Тож перемога українських військ залежатиме "від швидкості прийняття рішень по зброї" Заходом.