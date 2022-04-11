Окупанти обстріляли село у Донецькій області: пошкоджено 30 будинків [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли село Михайлівка у Донецькій області. Внаслідок цього пошкоджено 30 будинків, є постраждала людина. Про це повідомляє ДСНС.
Повідомляється, що зараз на місці події працюють рятувальники Донецької області.
Внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються.
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