В Маріуполі окупанти застосували хімічну зброю - "Азов" [ Редагувати ]
В понеділок ввечері, 11 квітня, стало відомо, що російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. Про це повідомляє "Азов".
У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
У ЗМІ з'явилася інформація про можливе використання "Заріна" у Маріуполі.
Клінічна картина впливу "Заріна" на людину:
- Перші ознаки впливу зарину- виділення з носа, закладеність у грудях та звуження зіниць.
- Незабаром після цього жертві важко дихати, з'являється нудота і посилене слиновиділення.
- Потім жертва повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання та дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.
- Зрештою жертва впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.
Джерело, наближене до Міноборони повідомило, що ймовірність використання хімічної зброї російськими окупантами "дуже висока". Наразі офіційних підтверджень органів влади цьому немає.
Про можливість застосування хімічної зброї у Маріуполі заявляли у самопроголошеній "ДНР". Так окупанти хотіли атакувати українських бійців, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".
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