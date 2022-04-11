В понеділок ввечері, 11 квітня, стало відомо, що російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. Про це повідомляє "Азов".

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

У ЗМІ з'явилася інформація про можливе використання "Заріна" у Маріуполі.

Клінічна картина впливу "Заріна" на людину:

Перші ознаки впливу зарину- виділення з носа, закладеність у грудях та звуження зіниць.

Незабаром після цього жертві важко дихати, з'являється нудота і посилене слиновиділення.

Потім жертва повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання та дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.

Зрештою жертва впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця.

Джерело, наближене до Міноборони повідомило, що ймовірність використання хімічної зброї російськими окупантами "дуже висока". Наразі офіційних підтверджень органів влади цьому немає.

Про можливість застосування хімічної зброї у Маріуполі заявляли у самопроголошеній "ДНР". Так окупанти хотіли атакувати українських бійців, що тримають оборону маріупольської "Азовсталі".