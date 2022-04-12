З початку російської облоги в Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів. Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю для Associated Press.

Однак число жертв може бути більше, оскільки місто залишається в блокаді.

За його словами, кількість жертв серед мирного населення може зрости до 20 тисяч, оскільки російські окупанти постійно атакують місто, а тіла маріупольців залишають "килимом на вулицях".

Бойченко зазначив, що російські військові спробують заховати наслідки своїх дій у Маріуполі. Він розповів, що окупанти доставили велику кількість тіл в торговий центр, де є складські приміщення і холодильники. Туди приїхали і мобільні крематорії у вигляді вантажівок.