У Маріуполі за час облоги загинули понад 10 тисяч мирних жителів - мер [ Редагувати ]
З початку російської облоги в Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів. Про це повідомляє мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю для Associated Press.
Однак число жертв може бути більше, оскільки місто залишається в блокаді.
За його словами, кількість жертв серед мирного населення може зрости до 20 тисяч, оскільки російські окупанти постійно атакують місто, а тіла маріупольців залишають "килимом на вулицях".
Бойченко зазначив, що російські військові спробують заховати наслідки своїх дій у Маріуполі. Він розповів, що окупанти доставили велику кількість тіл в торговий центр, де є складські приміщення і холодильники. Туди приїхали і мобільні крематорії у вигляді вантажівок.
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