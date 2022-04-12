США розглядають можливість поставити Україні озброєння більшої дальності, ніж зараз. Про це повідомила перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс.

Так, ми продовжимо розглядати типи засобів, які запитують українці, - у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції.

За словами Хікс, доставку останнього пакету військової допомоги Києву на суму $800 млн майже завершено. Вона також зазначила, що США вже поставили в Україну "значну кількість" бойових дронів Switchblade.

Поки не буде оголошено про нові пакети військової допомоги Києву, я не хотіла б забігати вперед рішень президента. Тим не менш, ми просуваємо ці пакети дуже швидко.

7 квітня сенат США схвалив проект закону про "лендліз" для України, який має спростити надання військової допомоги.

12 квітня представник Пентагону повідомив, що США та союзники поставляють зброю Україні майже безперервно по землі та 8-10 авіарейсами на день. Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про плани поставити Україні системи берегової охорони для нейтралізації загроз у Чорному морі.