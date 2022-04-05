США відправляють Україні 100 тактичних безпілотників Switchblade (фото) [ Редагувати ]
Пентагон планує замовити та відправити до України 10 безпілотників новітньої моделі Switchblade-600, озброєних боєголовками, які нищать танки. Про це повідомляє Bloomberg.
Бойові дрони Switchblade-600 є частиною військової допомоги в розмірі $300 млн, оголошеної Пентагоном 1 квітня. Вже найближчим часом Штати передадуть Україні 100 менш потужних безпілотників Switchblade-300 з запасів Міноборони.
Дрони "серії 300" важать 2,5 кг, вони призначені для знищення особового складу та легких транспортних засобів. Американські військові називають їх "літаючи дробовики".
Згідно з даними їхнього виробника AeroVironment, вони можуть пролетіти 10 км і зависати в повітрі на 15 хвилин.
Нова модель Switchblade-600 від каліфорнійської компанії Simi Valley, може пролетіти 39 км і перебувати в повітрі 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою.
Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.
Крім безпілотників Switchblade, вже найближчим часом США передадуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:
- Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;
- Ракетні системи з лазерною системою наведення;
- Безпілотні повітряні системи Puma;
- Засоби протидії безпілотним літальним системам;
- Нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
- Тактичні системи безпеки зв'язку;
- Нестандартні кулемети;
- Комерційні послуги супутникових знімків;
- Медичне обладнання, польове обладнання та запасні частини.
Конгресмени США вимагають передати Україні нове озброєння: ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. Остаточне рішення прийматиме президент США Джо Байден.
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