Nokia оголосила про припинення роботи в росії [ Редагувати ]
Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про припинення роботи на російському ринку. Про це йдеться у заяві компанії.
З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було очевидно, що подальша присутність у Росії неможлива. За останні тижні ми припинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо за межі Росії нашу обмежену науково-дослідну діяльність. Тепер ми можемо оголосити про вихід із російського ринку.
Nokia має намір і надалі підтримувати працездатність телекомунікаційних мереж Росії та подасть заявку на отримання ліцензій, необхідних для забезпечення цієї підтримки в умовах санкцій.
Через останній п'ятий пакет санкцій російські державні оператори тепер не зможуть використовувати обладнання Ericsson і Nokia. Ці компанії були найбільшими постачальниками обладнання для мереж мобільного зв'язку у росії.
Nokia, Ericsson і Huawei входить до трійки найбільших світових постачальників телекомунікаційного обладнання.
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