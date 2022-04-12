Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про припинення роботи на російському ринку. Про це йдеться у заяві компанії.

З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було очевидно, що подальша присутність у Росії неможлива. За останні тижні ми припинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо за межі Росії нашу обмежену науково-дослідну діяльність. Тепер ми можемо оголосити про вихід із російського ринку.

Nokia має намір і надалі підтримувати працездатність телекомунікаційних мереж Росії та подасть заявку на отримання ліцензій, необхідних для забезпечення цієї підтримки в умовах санкцій.

Через останній п'ятий пакет санкцій російські державні оператори тепер не зможуть використовувати обладнання Ericsson і Nokia. Ці компанії були найбільшими постачальниками обладнання для мереж мобільного зв'язку у росії.

Nokia, Ericsson і Huawei входить до трійки найбільших світових постачальників телекомунікаційного обладнання.